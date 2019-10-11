أمين تيرمان: “لن نلعب مباراة الداربي وسنخوض التدريبات في بولوغين” !

أكد أمين تيرمان المكلف بالإعلام في اتحاد العاصمة، أن الفريق لن يلعب مباراة الداربي يوم غد السبت وهذا هو القرار.
وقال “تيرمان” في تصريح للإذاعة الوطنية: “يوم غد السبت ستكون هناك تدريبات في ملعب بولوغين بداية من 16:00”.
وأضاف: “لن نلعب مباراة الداربي لأسباب معروفة، فالأمر بات قضية مبدأ الآن فمن غير المعقول أن نلعب بغياب اللاعبين الذين يمثلون المنتخب العسكري الجزائري”.
وتابع: “ولا يمكن اللعب في تاريخ الفيفا، لكن المكتب الفيدرالي قرر لعب بعض المباريات المتأخرة في هذا التاريخ”.
وختم كلامه: “اذا كانت الرابطة لا تعترف بالمنتخب العسكري فهذه ليست مشكلة اتحاد العاصمة فالمنتخب العسكري ضمن لوائح الاتحاد الجزائري”.
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