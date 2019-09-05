أمين تيرمان: “نتفهم خرجة لاعبينا ونتمنى تحسن الأوضاع”

أبدى الناطق الرسمي لإتحاد العاصمة، أمين تيرمان، تفهم إدارة النادي للحركة الإحتجاجية التي قام بها لاعبوا الفريق اليوم الخميس.

وصرح أمين تيرمان، لتلفزيون النهار”: “اللاعبين حضروا إلى الملعب لمدة ساعتين، لكنهم رفضوا التدرب، معلنين بذلك دخولهم في احتجاج”.

وأضاف: “هذا أمر مؤسف، إدارة نادي اتحاد العاصمة كانت تتمنى تجنب هذا الوضع، لكن في المقابل نتفهم ما قام به لاعبينا اليوم”.

وتابع: “الوضعية التي يعيشها اللاعبون بعدم تلقي مستحقاتهم المالية لـ6 أشهر، تمس كل النادي، بما فيهم الطاقم الفني، والإداري، ولا ندري متى سيتم حل هذا المشكل”.

وأردف الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة: “الفريق يعيش وضعية مؤسفة عشية مباراة مهمة أمام نادي غورمايا، لحساب رابطة أبطال إفريقيا”.

وختم أمين تيرمان: “نتمنى أن تتحسن وضعية الفريق قبل مباراتنا القارية المقبلة، المقررة يوم 15 سبتمبر، والتي سنمثل من خلالها الجزائر”.