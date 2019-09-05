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أمين تيرمان: “نتفهم خرجة لاعبينا ونتمنى تحسن الأوضاع”

الرياضة
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أمين تيرمان: “نتفهم خرجة لاعبينا ونتمنى تحسن الأوضاع”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الناطق الرسمي لإتحاد العاصمة، أمين تيرمان، تفهم إدارة النادي للحركة الإحتجاجية التي قام بها لاعبوا الفريق اليوم الخميس.

وصرح أمين تيرمان، لتلفزيون النهار”: “اللاعبين حضروا إلى الملعب لمدة ساعتين، لكنهم رفضوا التدرب، معلنين بذلك دخولهم في احتجاج”.

وأضاف: “هذا أمر مؤسف، إدارة نادي اتحاد العاصمة كانت تتمنى تجنب هذا الوضع، لكن في المقابل نتفهم ما قام به لاعبينا اليوم”.

وتابع: “الوضعية التي يعيشها اللاعبون بعدم تلقي مستحقاتهم المالية لـ6 أشهر، تمس كل النادي، بما فيهم الطاقم الفني، والإداري، ولا ندري متى سيتم حل هذا المشكل”.

وأردف الناطق الرسمي لاتحاد العاصمة: “الفريق يعيش وضعية مؤسفة عشية مباراة مهمة أمام نادي غورمايا، لحساب رابطة أبطال إفريقيا”.

وختم أمين تيرمان: “نتمنى أن تتحسن وضعية الفريق قبل مباراتنا القارية المقبلة، المقررة يوم 15 سبتمبر، والتي سنمثل من خلالها الجزائر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696422

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