أمين تيرمان يفتح النار على أحد اللاعبين السابقين لسوسطارة

فتح المكلف بالإعلام في فريق إتحاد العاصمة أمين تيرمان النار على أحد اللاعبين السابقين والذي رفض ذكر إسمه مؤكدا أنه لا يحق له الحديث عن الفريق في البلاتوهات التلفزيونية.

وأكد أمين تيرمان أن هذا اللاعب يدعي أنه إبن الفريق إلا أنه سبق له وأن حاول تسجيل ركلة جزاء ضد إتحاد العاصمة عندما كان لاعبا لفريق آخر قائلا:

“هناك بعض اللاعبين السابقين الذين طالبناهم بمساعدة النادي والعمل سويا شهر جوان الماضي، لكن بعضهم لا يجيدون سوى الحديث عبر البلاتوهات التلفزيونية”.

“هذا الشخص الذي تعرفونه جيدا لا يحق له الحديث بإسم أنصار إتحاد العاصمة ولا باسم لجنة إنقاذ الفريق..الشخص الذي لا يملك مستوى تعليمي “مالازمش يغلط الناس”، كما أن كلمة أنا إبن إتحاد العاصمة ماشي ساهلة، لأن هذا الشخص وضع شروط لفريقه عشية نهائي كأس الجمهورية في أحد السنوات”.