أمين تيرمان: ” 5 لاعبين سيغادرون اتحاد العاصمة ومكسيس أوّلهم”

أكد المكلف بالإعلام في فريق إتحاد العاصمة أمين تيرمان، أنّ إدارة الفريق قررت تسريح 5 أسماء خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ونزل أمين تيرمان ضيفا على القناة الإذاعية “البهجة” صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريق سوسطارة يوم الأربعاء الماضي أمام المريخ السوداني.

وقال: ” الإدارة قررت تسريح 5 لاعبين في الميركاتو، وسيكون أولهم المدافع ميكسيس”.

ورفض تيرمان الحديث عن تسريح اللاعب أمير سعيود خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة موضحا:

“سعيود خلوق ويشجع زملائه ولا أحد تحدث حول مغادرته وهو يريد البقاء”.