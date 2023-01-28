أمين سر المجلس الفلسطيني: ثقتنا كبيرة في الجزائر لإيجاد حل لقضيتنا

أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، فهمي سالم الزعارير، أن ثقتهم كبيرة في الجزائر ودورها البناء والفعال في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

كما رحب فهمي سالم الزعارير، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم السبت بعملية القدس التي تم تنفيذها أمس الجمعة وأسفرت عن مقتل 10 صهاينة.

وقال على هامش اجتماع الأمناء العامين لمجلس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنظم بالجزائر، أن هذه العملية رد فعل طبيعي على مجزرة جنين.

وأشار إلى أن إراقة دماء شهداء جنين لم تذهب عبثا. ففي أقل من 24 ساعة جاء الرد من الجانب الفلسطيني. وتحولت الأحزان إلى أفراح حيث عمت الاحتفالات في أرجاء فلسطين.

وتابع سالمي الزعارير: “ثقتنا كبيرة في الجزائر ودورها البناء والفعال في إيجاد حل للقضية الفلسطينية. خاصة بعد المخرجات الأخيرة للقمة العربية في شقها المتعلق بفلسطين. وكذا لم شمل الفرقاء والذي سيسهم في اعلان صوت القضية الفلسطينية العادلة”.