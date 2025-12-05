أمين شياخة مرشح لجائزة خاصة في الدوري الدانماركي

رُشح الدولي الجزائري أمين شياخة، لاعب نادي في فييلي، لجائزة أفضل لاعب شاب للشهر في الدوري الدانماركي.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الدانماركي، على منصة “X”، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب لشهر نوفمبر، والتي ضمت اسم شياخة.

وينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، خمسة لاعبين شبان من الدوري الدانماركي، على غرار بارنس جسنيور، جورغنسون، نارتي، جوستان جونسون، وماتياس جونسون.

يذكر أن أمين شياخة (19عاما)، يلعب حاليا على شكل اعارة مع نادي فييلي، الذي التحق به قادما من نادي كوبنهاغن.