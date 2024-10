أمين شياخة يختار تمثيل المنتخب الوطني

يقترب المهاجم الصاعد لنادي غوبنهاغن الدانماركي، أمين شياخة، من الالتحاق بالمنتخب الوطني، وحمل ألوان الخضر.

ونشر الإعلامي الإيطالي، فابريزو رومانو، المختص في انتقالات اللاعبين، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، خبر جديد بخصوص أمين شياخة.

وأكد فابريزيو رزمانو، في منشوره، بأن مهاجم نادي غوبنهاغن، اختار تمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً، بعد تدرجه في الأصناف الصغرى لمنتخب الدنمارك.

كما أضاف ذات المصدر، بأن أمين شياخة (19 عاما)، قرّر تغيير وضعه للعب مع الجزائر، بمباشرته الإجراءات الإدارية اللازمة.

يذكر أن أمين شياخة، سجل تواجده بتاريخ 22 أوت الماضي، بالسفارة الجزائرية بالدانمارك، لاستخراج جواز سفره الجزائري، أين حظي باستقبال من السفير الجزائري بالدانمارك محمد عينصر، شخصياً.

🇩🇿 FC Copenhagen talent Amin Chiakha has chosen to represent the Algerian National Team going on forward.

The talented striker has been representing Denmark at Youth level but he has now decided to change his status to play for Algeria.

Paperwork already in process. pic.twitter.com/NFL6cdIvfC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2024