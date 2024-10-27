أمين شياخة يختار تمثيل المنتخب الوطني

يقترب المهاجم الصاعد لنادي غوبنهاغن الدانماركي، أمين شياخة، من الالتحاق بالمنتخب الوطني، وحمل ألوان الخضر.

ونشر الإعلامي الإيطالي، فابريزو رومانو، المختص في انتقالات اللاعبين، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، خبر جديد بخصوص أمين شياخة.

وأكد فابريزيو رزمانو، في منشوره، بأن مهاجم نادي غوبنهاغن، اختار تمثيل المنتخب الوطني مستقبلاً، بعد تدرجه في الأصناف الصغرى لمنتخب الدنمارك.

كما أضاف ذات المصدر، بأن أمين شياخة (19 عاما)، قرّر تغيير وضعه للعب مع الجزائر، بمباشرته الإجراءات الإدارية اللازمة.

يذكر أن أمين شياخة، سجل تواجده بتاريخ 22 أوت الماضي، بالسفارة الجزائرية بالدانمارك، لاستخراج جواز سفره الجزائري، أين حظي باستقبال من السفير الجزائري بالدانمارك محمد عينصر، شخصياً.