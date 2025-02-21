أمين شياخة يصطدم بـ تشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي

وضعت قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي، الدولي الجزائري أمين شياخة، وناديه كوبنهاغن، أمام تحدٍ قوي.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة دوري المؤتمر، والتي وضعت أمين شياخة، وناديه كوبنهاغن الدانماركي، في مواجهة نادي تشيلسي الإنجليزي.

وفي حال تمكن الدولي الجزائري، وناديه، من تجاوز عقبة تشيلسي، سيواجهون الفائز من مباراة ليجيا وارسو البولوني ضد مولده النرويجي.

يذكر أن أمين شياخة لعب لحد الآن خمس مباريات في هذه المنافسة. شارك في ثلاث منها أساسياً وتمكن من تسجيل أربعة أهداف كاملة.