أمين عام الأمم المتحدة: “الإسلام دين الحب والتعاطف والتسامح والرحمة”

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة “غوتيريس”، دعوة عالمية للتأكيد على حرمة دور العبادة، على خلفية الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا.

وزار الأمين العام للأمم المتحدة أحد مساجد نيويورك، تعبيرا عن تضامنه ودعمه للمسلمين ورفضه لكافة أشكال التعصب ومنها كراهية المسلمين.

وقال غوتيريتش “أنا هنا في هذا اليوم المبارك _اليوم الجمعة_ لأعرب عن تضامني وأقدم دعمي لكم ولأسركم ومجتمعكم”.

وأضاف غوتيريتش “تأثرت كثيرا بكلمات الشخص الذي رحّب بالغريب حين دخوله المسجد بنيوزيلندا _مرحبا يا أخي_ غير مُدرك أنّه إرهابي”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة بالمركز الثقافي الإسلامي في نيويورك، “إن هذه هي روح الإسلام، دين الحب والتعاطف والتسامح والرحمة”.

وقال “الهجوم كان مروعا، ولكن قد لا يكون مفاجئا، وحول العالم شهدنا تناميا لكراهية المسلمين ومعاداة السامية، وخطاب الكراهية والتعصب”.