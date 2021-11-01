أمين عام الأمم المتحدة: البشرية ستتحول لأطلال بسبب الانبعاثات الكربونية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم الآن يواجه كارثة لا مفر منها ناتجة عن الانبعاثات الكربونية.

وأفاد غوتيريش أن الانبعاثات الكربونية ستؤدى في النهاية لتحول البشرية بأكملها إلى أطلال إذا لم يتم التصدي لها.

وجاء تصريح أمين عام الأمم المتحدة خلال افتتاح الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في جلاسكو.

وقال إن العالم رصد مجموعة من الظواهر أعطت تنبيها حقيقيا من خطر الانبعاثات الكربونية.

حيث كان آخرها ما حدث لغابات الأمازون التي تحولت إلى أخشاب بعد أن طالتها الحرائق بسبب تغير المناخ.

وأوضح أن العالم يواجه معدلا غير طبيعي من ارتفاع درجة الحرارة قد يبلغ 2.7 درجة مئوية، ما ينذر بكارثة عالمية.

مؤكدا أنه لابد من أن تضع كافة الدول سقفا لطموحاتها، وأن تتولى الدول المتقدمة المسيرة للتصدي للانبعاثات الكربونية وتغير المناخ.

وشدد على ضرورة مراجعة الدول للسياسات البيئية بشكل سنوي، عكس ما كان يتم في الماضي من مراجعة كل خمس سنوات.

وأكد ضرورة حماية المجتمعات حيث أن الدمار الذي يحيط بالعالم سيقضي على كافة أوجه الحياة.

ورحب أمين عام الأمم المتحدة بكافة الجهود الرامية للحد من تلك الانبعاثات حتى لو كلفت الطاقة النظيفة خسائر اقتصادية.

واختتم الأمين العام للأمم المتحدة، كلمته، بالإشارة إلى الضرورة العاجلة للتحرك بصورة أفضل.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة الى تخصيص أموال هائلة لبدء خطة متزامنة لإنتاج التكنولوجيا النظيفة.

منوها بأن الدول النامية تتعامل ماليا بشكل أفضل من الدول المتقدمة في هذا الملف.

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