أمين عام الجهاد الإسلامي: لدى حركة الجهاد أكثر من 30 أسيراً صهيونيا

كشف أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مساء اليوم الأحد، أنه لدى حركته أكثر من 30 أسيراً صهوينيا حتى اللحظة.

وأكد النخالة في تصريح صحفي، بخصوص تطورات معركة “طوفان الأقصى”، بأن الأسرى الصهاينة ، لن يعودوا إلى بيوتهم حتى تحرير أسرانا.

وأضاف النخالة: “هذه الأيام هي أيام من العزة والمجد على حدود فلسطين ومقاتلونا يسطرون الآن صفحة مشرقة بأبهى صور الوحدة بين كافة قوى المقاومة”.

وتابع أمين عام الجهاد الإسلامي: “”لا نخوض معركة كأي معركة سابقة أخرى. وغزة اليوم تختصر الإرادة الفلسطينية، أما العدو فقد كُسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أمريكا رأس الشر في العالم”.

وللإشارة كانت حصيلة سابقة للعدوان تحدثت عن استشهاد 421 فلسطيني واصابة 2300 أخرين.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى الصهاينة حوالي 700 قتيل و2156 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.