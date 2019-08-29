أمين عام بلدية يستفيد من سكن “سوسيال” ويفجر الشارع في تيارت

لازالت مدينة فرندة بتيارت تعرف إحتجاجات متواصلة، بعد الإفراج عن قائمة 1183 سكن إجتماعي.

وأكد المحتجون في تصريح لـ”النهار”، وجود تجاوزات وصلت الى استفادة مسؤولين وموظفين وأقاربهم، على سكن إجتماعي.

وقد تم الكشف عن وجود إسم أحد المسؤولين والمتعلق بكاتب عام بلدية فرندة بتيارت.

وورد إسمه في قائمة المستفيدين، ما زاد من حدة الإحتجاجات، حيث إعتبرها المواطنون فضيحة، تكشف التهاون الحاصل في دراسة القوائم.

وردت السلطات الولائية على وجود إسم كاتب عام بلدية فرندة، بقائمة السكنات بأنه خطأ غير مقصود.

كما أكدت أن المعني مستفيد من سكن عدل، ولا علاقة له بالقائمة.

ودعا المحتجون لضرورة إعادة النظر في القائمة والتدقيق في الأسماء التي حملتها، مطالبين بتدخل الوالي، وتصحيح الأوضاع .

ويبقى السؤال المطروح، كيف تم وضع إسم الكاتب العام للبلدية في قائمة السكنات ما دامت لا تتوفر فيه شروط الاستفادة؟