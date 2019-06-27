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أمين عام سابق بدائرة عين وسارة بالجلفة ومسؤولون أمام العدالة

أخبار الجزائر
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أمين عام سابق بدائرة عين وسارة بالجلفة ومسؤولون أمام العدالة
بقلم زكرياء مداح

مثل أزيد من 12 متهما، أمام قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء عين وسارة، فيما يخص قضية التسوية العقارية 15/08.

وقد استدعى قاضي التحقيق بمحكمة ين وسارة متهمين للتحقيق معهم، فيما يخص شبهات تتعلق بقضية نهب أوعية عفارية مهمة .
ومن بين الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، ممثلي مدراء فرعيين رؤساء مصالح و موظفين، و أمين عام سابق بدائرة عين وسارة، و الذي يشتغل حاليا رئيس دائرة شلال بالمسيلة.
حيث وجهت لهم جناية المشاركة في محررات عمومية و استعمال المزور، جنحة استغلال الوظيفة،  منحة التعدي على الملكية العقارية.


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