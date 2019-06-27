أمين عام سابق بدائرة عين وسارة بالجلفة ومسؤولون أمام العدالة

مثل أزيد من 12 متهما، أمام قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء عين وسارة، فيما يخص قضية التسوية العقارية 15/08.

وقد استدعى قاضي التحقيق بمحكمة ين وسارة متهمين للتحقيق معهم، فيما يخص شبهات تتعلق بقضية نهب أوعية عفارية مهمة .

ومن بين الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، ممثلي مدراء فرعيين رؤساء مصالح و موظفين، و أمين عام سابق بدائرة عين وسارة، و الذي يشتغل حاليا رئيس دائرة شلال بالمسيلة.

حيث وجهت لهم جناية المشاركة في محررات عمومية و استعمال المزور، جنحة استغلال الوظيفة، منحة التعدي على الملكية العقارية.