 أمين عقال الطوارق الطاسيلي ناجر يُهنئ بوطبيق

تقدم أمين عقال الطوارق بمنطقة طاسيلي ناجر، الحاج غـومة البكري، عضـو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، بتهانيه إلى الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريـقي.

وأكد الحاج غـومة البكري في تهنئته “باسم أعيـان وعقـلاء منطقة طاسيلي ناجر، أن هـذا التتويج يمثل اعترافًـا. بكفـاءة بوطبيـق ومســاره الوطنـي والقـاري، كـما يجسـد مكانة الجزائر ودورها الريـادي داخـل القارة الإفريقية”.

هذا وأعـرب عن ثقته في أن بوطبيق سيكون صوتًا مدافعًا عن قضايا إفريقيا العادلة، وحاملًا لقيم التضامن والوحدة بين شعوبها. متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه السامية.