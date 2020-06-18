أمين عقال تمنراست يدعو إلى التحلي باليقضة لإفشال محاولات ضرب إستقرار المنطقة

دعا أمين عقال تمنراست أحمد إيدابير يوم الخميس سكان ولاية تمنراست إلى التحلي باليقضة لمواجهة مخططات تريد ضرب استقرار المنطقة.

ودعا أحمد إيدابير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية سكان ولاية تمنراست عموما إلى ضرورة التحلي باليقضة وتغليب الحس الوطني لمواجة المحاولات التي تريد ضرب استقرار المنطقة.

ووقال إيدابير أن بعض الأشخاص يحاولون تأجيل الأوضاع من خلال تصريحات يدلون بها لوسائل اعلام أجنبية بمعلومات تزيد من تعقيد الأوضاع في هذه الولاية.

وتشهد مدينة تين زواتين الحدودية حالة من الهدوء بعد الاحداث التي عرفتها مؤخرا وذلك عقب اللقاء الذي نظم طيلة يوم الثلاثاء بين ممثلين للسكان (أعيان و منتخبين محليين) مع السلطات الولائية.

وقد سمح هذا اللقاء بالوصول إلى توافق من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في عودة الهدوء و رجوع الحياة اليومية العادية الى المدينة.