أمين عقال طوارق تاسيلي نازجر يعزي عائلة الفقيد القايد صالح

بعث السيناتور إبراهيم غومة، أمين عقال طوارق تاسيلي نازجر بولاية إليزي، برقية تعزية إلى عائلة المرحوم المجاهد احمد قايد صالح.

أكد أمين عقال طوارق تاسيلي نازجر في برقيته أن الفقيد الذي أرادت مشيئة المولى وقدره أن يودع الحياة الدنيا ويلتحق ببارئه، كان “واحدا من أبرز الرجال الذين حمو الجزائر ابان الاستعمار الفرنسي الغاشم كجندي في صفوف جيش التحرير الوطني.

وجاء في برقية التعزية التي تحصل موقع النهار اونلاين” على نسخة منها، بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نباء وفاة المغفور له نائب وزير الدفاع الوطني قائد اركان الجيش الوطني الشعبي المجاهد احمد قايد صالح وبهذه المناسبة الاليمة اتقدم باسمي الخاص وباسم كافة سكان منطقة تاسيلي نازجر لولاية إليزي إلى افراد عائلة احمد قايد باحر التعازي والمواساة راجيين لكم جميل الصبر والسلوان وللمرحوم بالرحمة والمغفرة.

واضاف غومة، أن مناقب الفقيد المجاهد احمد قايد صالح، لا ينكرها الى جاحد فكيف لا وهو الذي حمى البلاد ابان الاستعمار الفرنسي الغاشم كجندي في صفوف جيش التحرير الوطني وحافظ على امانة الشهداء وأوصل الجزائر إلى بر الامان كقائد لاركان الجيش الوطني الشعبي بعد صفيح ساخن شهدته الجزائر ولم تراق فيها قطرة دم واحدة قبل أن يقلده الشعب الجزائري صادقا من خلال رئيسه الشرعي المنتخب وسام الاستحقاق نظير ما قدمه من جهود وتضحيات لتبقى الجزائر أمنة مستقرة ومزدهرة، فجزاءه الله عنا خير الجزاء وحشره في زمرة المقربين من النبيئين والصدقيبن والشهداء.