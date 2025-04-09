أمين عقال طوارق تنزروفت: نؤكد دعمنا المطلق والثابت للجيش في مهمته النبيلة

أصدر أمين عقال طوارق تنزروفت، بيانا ردا على السلطة الانقلابية في مالي وتعليقا على إسقاط الجيش الجزائري طائرةً من دون طيار مالية.

وأكد أمين عقال طوارق تنزروفت في بيانه: “نتابع ببالغ الفخر والاعتزاز ما تقوم به مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش، من جهود لحماية الوطن وصون وحدته الترابية”.

وأكد أمين عقال طوارق تنزروفت دعمهم المطلق والثابت للجيش في مهمته النبيلة لحماية أمن الوطن والمواطن.

كما دعا، في بيانه، أبناء قبائلهم كافة، والشعب الجزائري الأصيل، إلى رصّ الصفوف وتغليب روح التضامن والوحدة الوطنية، بعيدًا عن كل أشكال الفُرقة والخطابات الهدّامة.

وجدّد أمين عقال طوارق تنزروفت التزامه بالوقوف صفًا واحدًا مع مؤسسات الجمهورية، والدفاع عن استقرار البلاد في وجه كل التحديات.

وفي الختام، قال أمين عقال طوارق تنزروفت “إن أمن الوطن مسؤوليتنا جميعًا، ولن نسمح لأي جهة كانت بأن تعبث بمكتسبات شعبنا أو تحيد به عن طريق السلم والبناء”.