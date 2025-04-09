أمين عقال ناهقار يستنكر بشدة بيان الطغمة العسكرية الانقلابية في مالي

أعرب أمين العقال بالأهقار، أحمد إيدابير، في بيان له، نيابة عن رؤساء قبائل وأعيان منطقة تامنغست وسكانها، عن استنكاره واستهجانه الشديد للبيان الذي صدر عن الطغمة العسكرية الانقلابية في مالي. مؤكدا دعمهم المطلق لقرارات السلطة العليا للبلاد وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي أبان عن جاهزيته للتصدي لكل خطر يهدد البلاد بكل حزم واحترافية.

وأكد إيدابير أن “الدولة الجزائرية كانت ولا زالت تحافظ على مبادئها الراسخة في عمق التاريخ من أجل عالم يسوده السلم والأمن. وتعمل على أن تنعم كل شعوب العالم بالحرية والاستقلالية”. مضيفاً “أنها في ذات الوقت تتمتع بسيادتها على إقليمها وتدافع عن كل شبر من أراضيها بكل استماتة أمام أيّ كيان. وفي سبيل ذلك يتجند الجميع شبابا وشيّاب رجالا ونساء، وما كفاح الثورة التحريرية المباركة إلا دليل على ذلك فقد خط تاريخها بالقلم والسلاح.”

وأضاف أمين عقال ناهقار، أن الطغمة العسكرية الانقلابية بمالي مجرد أدوات مأجورة وأقلام رخيصة جندت لتنفيذ إملاءات عدو الأمس واليوم والغد.

كما استنكر أمين عقال ناهقار، نيابة عن رؤساء قبائل وأعيان منطقة تامنغست وسكانها، ما تضمنته بيناتهم من أكاذيب ومغالطات بشأن حادث إسقاط الجيش الوطني الشعبي الجزائري للطائرة المسيّرة العسكرية. مؤكدا أن اختراق الإقليم الجوي للوطن والتعدي على سيادتها ما هو إلا محاولة مقيتة لاستفزاز مؤسسات الدولة الجزائرية جيشا وشعبا.

وختم البيان: “فالجزائر ومؤسساتها لا شك في مواقفها التي تعتبر دائما مشرفة وثابتة اتجاه القضايا العادلة والمصيرية في المنطقة. إلا انه من أراد بها شرا وبمواطنيها ترد كيده في نحره، وتحفر قبره بيده وعليه؛ نعلن دعمنا المطلق لقرارات السلطة العليا للبلاد وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي أبان عن جاهزيته للتصدي لكل خطر يهدد البلاد بكل حزم واحترافية”.