أمين عقال وأعيان طاسيلي نازجر يشيد بجهود الجيش ويحذر من تصاعد تهريب المخدرات والأسلحة

أصدر الحاج بكري غومة بن براهيم أمين عقال وأعيان طاسيلي نازجر وعضو مجلس الأمة يصدر بيانا هاما، عبر فيه عن بالغ الانشغال إزاء الكميات الهائلة من المخدرات والمؤثرات العقلية التي يتم حجزها بصفة متواصلة من قبل قوات جيشنا الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية عبر مناطق جنوبنا الكبير، لاسيما في محيط الطاسيلي وأقاصي الحدود الوطنية.

وأشار أمين عقال وأعيان طاسيلي نازجر، إلى أن هذه المحجوزات القياسية ، التي تعبر عن حجم الخطر الداهم الذي يستهدف شبابنا ومجتمعنا تكشف عن النشاط المكثف لفلول شبكات الإجرام المنظم التي تتاجر بأرواح البشر وتستغل الطبيعة الجغرافية الشاسعة للمنطقة التهريب السموم نحو عمق الوطن.

وما يزيد من خطورة الوضع -يضيف البيان- هو تورط هذه الشبكات في تهريب الأسلحة والذخيرة، في تحول نوعي يعكس تصعيدًا مقلقًا يهدد أمن الأفراد والممتلكات ويشكل مساسًا مباشرًا بالسلم والاستقرار في المناطق الحدودية.

في هذا الصدد، حذر عضو مجلس الأمة بشدة من هذه الممارسات الخطيرة، مؤكدا أنها تمثل عدوانا صريحا على السيادة الوطنية. كما عبّر عن تقديره العميق واعتزازه الكبير بالمجهودات الجبارة التي تبذلها قوات الجيش الوطني الشعبي بمختلف أسلاكه، من أجل حماية الحدود والتصدي بكل حزم لعصابات التهريب.

وفي الأخير، وجه البيان رسالة وطنية قوية دعا فيها أبناء المنطقة كافة، لا سيما شبابها، إلى التجند التام والتعاون اليقظ مع الأجهزة المختصة، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه ، وفاء لتاريخنا المجيد وصونا لمكانتنا كقلعة حصينة من قلاع السيادة

المنطقة الوطنية.

واختتم بالقول: “تحيا الجزائر بأبنائها، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.”