أمين عقلاء القبائل العربية “تنزروفت” يعزي في وفاة الرئيس الراحل “زروال”

في بيان يعبر عن عميق الحزن والأسى تقدم أمين عقال القبائل العربية ببرج باجي مختار - تنزروفت. بتعازيه الخالصة إثر وفاة المجاهد ورئيس الجمهورية الأسبق ” اليامين زروال” الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والتضحية.

وقد أشاد البيان بمناقب الفقيد مستحضرا دوره البارز في خدمة الجزائر خلال مراحل دقيقة من تاريخها. حيث عرف بحكمته وإخلاصه وحرصه على وحدة الوطن واستقراره ليبقى رمزا من رموز الوطنية الصادقة

وفي ختام التعزية، عبر أمين عقال القبائل العربية التيباري محمد باسم شيوخ وأعيان ووجهاء المنطقة عن أصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد وكافة الشعب الجزائري. داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان