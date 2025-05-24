أمين غويري: “مارسيليا قادر على منافسة باريس سان جيرمان وانتزاع اللقب”

عبّر الدولي الجزائري أمين غويري، مهاجم نادي أولمبيك مارسيليا، عن طموحاته الكبيرة مع فريق الجنوب الفرنسي الموسم المقبل.

مؤكدًا أن الوقت قد حان لمنافسة باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي. بعد سنوات من الغياب عن التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وفي حوار له مع صحيفة ليكيب الفرنسية، تطرّق، أمين غويري، إلى الأجواء الإيجابية التي تسود بيت مارسيليا عقب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وقال في هذا الصدد: “هذا النادي يجب أن يستقر ويضمن التأهل إلى دوري الأبطال في كل موسم. ثم يصبح فريقًا يحسب له حساب في أوروبا”.

كما أضاف غويري بثقة كبيرة: “نادي أولمبيك مارسيليا يملك كل المقومات لمنافسة باريس سان جيرمان. لقد تمكن كل من موناكو وليل من كسر هيمنة باريس والتتويج باللقب. فلماذا لا نفعلها نحن أيضًا؟ علينا استغلال هذا الإمكانات”.

وتُعَدّ هذه التصريحات بمثابة رسالة قوية من، غويري، تعكس الطموح الجديد داخل أسوار مارسيليا. خاصة أن الفريق لم يُتوج بلقب الدوري الفرنسي منذ عام 2010 أي منذ 15 سنة. وهي فترة طويلة لجماهير نادٍ بحجم و قيمة “لوام”.

يُذكر أن غويري، يعتبر من أبرز العناصر في تشكيلة مارسيليا. ويُعوَّل عليه كثيرًا للمساهمة في إعادة النادي إلى الواجهة المحلية والأوروبية.

تصريحات غويري تأتي في وقت يُنتظر فيه من أولمبيك مارسيليا الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية. بهدف بناء فريق قادر على كسر احتكار باريس سان جيرمان ومنافسة الكبار على الألقاب محليًا وقاريًا.