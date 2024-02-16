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الرياضة

أمين لابدي: “طوينا صفحة اتحاد العاصمة وتركيزنا حاليا على مواجهة الشبيبة”

بقلم كريم تيغرمت
أمين لابدي: “طوينا صفحة اتحاد العاصمة وتركيزنا حاليا على مواجهة الشبيبة”
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كشف المناجير العام لنادي بارادو، أمين لابدي، عزم فريقه على مواصلة نتائجهم الايجابية، من خلال تحقيق الفوز في مواجهة اليوم الجمعة أمام شبيبة القبائل.

وصرح لابدي، للإذاعة الوطنية: “مباراة اتحاد العاصمة أصبحت في طي النسيان، وتركيزنا حاليا على مواجهة شبيبة القبائل”.

كما أضاف: “نحترم كل منافسينا، ونعمل بجهد كبير من أجل المحافظة على سلسلة نتائجنا الايجابية فيما تبقى من الموسم الجاري”.

وتابع أمين لابدي: “الموسم الماضي حققنا البقاء في آخر جولة وهذا الموسم نطمح لمنافسة كبار الأندية الوطنية ولعب الأدوار الأولى”.

رابط دائم : https://nhar.tv/ydzUr
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