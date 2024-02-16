أمين لابدي: “طوينا صفحة اتحاد العاصمة وتركيزنا حاليا على مواجهة الشبيبة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المناجير العام لنادي بارادو، أمين لابدي، عزم فريقه على مواصلة نتائجهم الايجابية، من خلال تحقيق الفوز في مواجهة اليوم الجمعة أمام شبيبة القبائل.
وصرح لابدي، للإذاعة الوطنية: “مباراة اتحاد العاصمة أصبحت في طي النسيان، وتركيزنا حاليا على مواجهة شبيبة القبائل”.
كما أضاف: “نحترم كل منافسينا، ونعمل بجهد كبير من أجل المحافظة على سلسلة نتائجنا الايجابية فيما تبقى من الموسم الجاري”.
وتابع أمين لابدي: “الموسم الماضي حققنا البقاء في آخر جولة وهذا الموسم نطمح لمنافسة كبار الأندية الوطنية ولعب الأدوار الأولى”.
رابط دائم : https://nhar.tv/ydzUr