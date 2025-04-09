أمين مسلوق: “برنامج “الفيفا” يتماشى مع المعطيات الموجدة في الجزائر”

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، عن برنامج “الفيفا” الخاص بالاحتراف، مؤكدا تماشيه مع المعطيات الموجدة في الجزائر.

وخلال مشاركته اليوم الأربعاء، في الندوة اليت تنضمها “الفيفا” بالجزائر، صرح مسلوق: “”الفيفا” تقترح برنامج جد واضح”.

كما أوضح: “البرنامج يتماشى مع المعطيات الموجودة في الجزائر، من ناحية المنشآت، والتكوينة البشرية لانديتنا المحترفة”.

وتابه أمين مسلوق: “هذا البرنامج ستم تطبيقه من طرف أنديتنا، كما سيتم تقييمه، و”الفيفا” وضعت منصة عمل مفتوحة، من أجحل متابعة مدى اعتماد هذا البرنامج على أرضية الواقع”.