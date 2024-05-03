أمين مسلوق: “رئيس “الفاف” سيتعامل بصرامة كبيرة مع الحكام في قادم الجولات”

أكد مسير الرابطة المحترفة، وعضو المكتب الفيدرالي، أمين مسلوق، عزم رئيس الفاف وليد صادي، الضرب بيد من حديد، ضد الحكام، في الجولات المتبقية من بطولة الموسم الجاري.

وصرح مسلوق، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “خلال الاجتماع الأخير، لرئيس الفاف، ورؤساء الأندية، أكد رئيس “الفاف” بأنه سيتعامل بصرامة كبيرة مع الحكام في الجولات المتبقية من البطولة”.

كما أضاف: “سيتم اتخاذ اجراءات صارمة في الأيام المقبلة ضد بعض الحكام الذين ارتكبوا أخطاءً فادحة”.

وتابع أمين مسلوق: “نحن لا نشك في نزاهة رئيس لجنة التحكيم، عبيد شارف، لكن الأخطاء التي تم ارتكابها هي أخطاء شخصية من الحكام، وهناك طرق قانونية لاصلاح ذلك وتفادي تكرارها”.