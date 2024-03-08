أمين مسلوق: “راعينا خصوصية رمضان في برمجة المباريات المقبلة”

تحدث نائب رئيس الفاف، والمكلّف بتسيير الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، عن برمجة المباريات المقبلة خلال شهر رمضان.

وصرّح مسلوق، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “أتممنا البرمجة الخاصة بالمباريات المقررة في شهر رمضان، أين راعينا خصوصية هذا الشهر في توقيت خوض هذه المباريات”.

كما أوضح: “برمجنا أغلب المباريات المقررة خلال شهر رمضان على العاشرة ليلا، حفاظاً على صحة اللاعبين، باستثناء مبارتين لعدم توفر الإنارة بملعبين”.

وتابع أمين مسلوق: “اقترحنا على ناديين الاستقبال بملاعب مغايرة، من أجل برمجة مبارياتهم ليلا في حال قبولهم ذلك، وباب الاختيار مفتوح لهم”.