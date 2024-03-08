أمين مسلوق: “راعينا خصوصية رمضان في برمجة المباريات المقبلة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث نائب رئيس الفاف، والمكلّف بتسيير الرابطة المحترفة، أمين مسلوق، عن برمجة المباريات المقبلة خلال شهر رمضان.
وصرّح مسلوق، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “أتممنا البرمجة الخاصة بالمباريات المقررة في شهر رمضان، أين راعينا خصوصية هذا الشهر في توقيت خوض هذه المباريات”.
كما أوضح: “برمجنا أغلب المباريات المقررة خلال شهر رمضان على العاشرة ليلا، حفاظاً على صحة اللاعبين، باستثناء مبارتين لعدم توفر الإنارة بملعبين”.
وتابع أمين مسلوق: “اقترحنا على ناديين الاستقبال بملاعب مغايرة، من أجل برمجة مبارياتهم ليلا في حال قبولهم ذلك، وباب الاختيار مفتوح لهم”.
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