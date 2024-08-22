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الرياضة

أمين مسوسة يرسم التحاقه بمولودية الجزائر

بقلم عزبز طالبي
أمين مسوسة يرسم التحاقه بمولودية الجزائر
مسوسة
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أعلنت إدارة مولودية الجزائر تعاقدها مع اللاعب أمين مسوسة بعقد لمدة 3 مواسم قادما من نادي ليل ب الفرنسي.

وسبق للاعب أمين مسوسة ، حمل قميص نادي ليل الثاني، فيما لعب الموسم السابق لنادي فيل فرانش على شكل إعارة.

كما سبق له حمل قميص منتخب فرنسا لأقل من 18 و 19 سنة قبل أن يغير جنسيته الرياضية إلى الجزائرية.

إلى جانب ذلك، لعب مسوسة في دورة البحر المتوسط مع فرنسا أقل من 18 سنة، و سجل هدفين ضد المنتخب الوطني.

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