أمي تتحكم بحياتي وتتدخل في كل قراراتي

سيدتي انا بالرغم من أنني شابة بلغت عتبة الثلاثين، إلا أن أمي تعاملني كطفلة صغيرة، وهذا يحبطني وينقص من همتي كثيرا، تتدخل في الصغيرة والكبيرة.

دوما تستصغرني أمام الناس وتنتقص من شأني، حتى في الاجتماعات العائلية، دوما تسخر من كلامي، تخيلوا أنها تقحم نفسها حتى في عملي، تسأل عن أدق التفاصيل، هي تريد فقط أن تتحكم في حياتي وان أفعل كل ما تريده، وأنا دوما أخضع لها ولرغباته خوفا من إغضابها، لكن من جهة أخرى سببت لي الكثير من العقد، أصبحت أعاني من مشكلة عدم تحمل المسؤولية والخوف من الكلام ولا أبدي أي رأي وإذا طُلب مني الكلام أتلعثم وتأتيني رغبة في البكاء، كل هذا يحدث معي وأنا كبيرة في السن، وحتى تربية ولدي تتدخل فيها ولا تترك لي المجال أبدا، لأنني مطلقة،

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

حبيبتي إن ما يحدث معك غالبا يحدث للبكر في العائلة، فهو التجربة الأولى لوالديه، فتجهم يحرصون منذ ولادته أن ينشأ تنشئة خاصة ليكون فخرا لهم. ولا ننكر أن ظرفك الخاص زاد الأمور تعقيدا نوعا ما ليس كرها فيك، بل حبا من أمك .

ما عليك الآن إلا التحدث معها بهدوء وروية، وأخبريها عن مشاعرك واطلبي منها أن تترك بعض الحرية في بعض المجالات، وأنك لن تتأخري عن طلب مساعدتها في حال واجهتك مشكلة ما، لأنني ومن جهة أخرى أشعر أنك بحاجة للتغيير لتصبحي أكثر ثقة بنفسك . قللي من أخطائك حتى لا تجلبي الأنظار لك، حاولي أن تكون محادثاتك مع أمك حول أمور عامة، أما إن أردت إبداء رأي أو اتخاذ قرار ما، حاولي أن يكون بأسلوب لا يكسر قلبها كأن تقول “لو سمحت أمي” “من فضلك أنا أحب كذا وكذا لأنني أشعر بالارتياح أكثر..”، وكل هذا بطريقة مؤدبة . وتحدثي عن انجازاتك معها وقولي لها انها صديقتك وان احتجت مساندة فتعلمين انها موجودة.

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