أمي تريدني أن أطلق زوجتي الحامل من أجل أختي

أنا رجل حائر لست أدري أي طريق أسلكه. ترملت أمي في سن مبكر جدا وتكفلت بتربيتي أنا وأختي والحمد لله كبرنا وتزوجنا، وفيما إستقلت أختي في بيت زوجها لم أغادر أنا البيت الذي ترعرعت فيه .

لك أن تتخيلي سيدتي بيتا خال من الأطفال، روتين قاتل وحياة رتيبة لكنني وبفضل إيماني وحبي لزوجتي وكلي تأكيد من عوض الله، خاصة وأن أمي كانت لا تفوت يوما وهي تشحذ همتي بدعائها بأن يكون لي من يحمل إسمي.

وإستجاب الله لدعائي وحملت زوجتي بطفلنا الأول وفي ذات الفترة عرفت أختي مشاكل مع زوجها.

أمي تريدني أن أطلق زوجتي الحامل من أجل أختي

فباتت تفتعل معها المشاكل يوميا، وبقدر صبر زوجتي وحلمها لم يكن لأمي إلا أن فاجأتني بأوامرها في أن أطلق زوجتي وكأني بها لا تريد لأختي أن تغار من زوجتي.

التائه ب.نوفل من الشرق الجزائري

الرد:

حائرة أنا في أمّ لم تفكّر سوى بأنانية وعنجهية تجاه كنتها الطيبة التي بذلت لأجل إرضائها الكثير، وفي الطريقة التي سمحت لنفسها أن تجبرك على تطليقها فقط من أجل أخت عليها أن تتعقل في بسط نفوذها وحكمها عليكم.

أمي تريدني أن أطلق زوجتي الحامل من أجل أختي

بعد عودتها إلى أحضانكم. ليس من الضروري أن ترضي أمك وأختك بتطليق من تحمل في أحشائها إبنك الذي تنتظره منذ عدّة سنوات. ومن غير اللائق أن تذعن أنت لهذا الطلب مهما كانت الظروف.

وأن تبدي لأمك وأختك معا عدم رضاك على هذا الأمر الذي لا يجب أن يكون، فأنت ستحاسب امام الله على قرار تعسفي سيعصف بحياتك، لأنه وبالنظر إلى السياسة التي تنتهجها والدتك، فلن تتركك لترتبط أو تتزوج أو تهنأ مع أي كان بسبب غرورها.

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