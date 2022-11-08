قناة النهار أمي تعاملني كطفلة صغيرة.. ماهو الحل ؟ بقلم قناة النهار نشر في 08 نوفمبر 2022 - 16:24 أرشديني شارك غرِّد أرسل 70 0 أمي تعاملني كطفلة صغيرة.. ماهو الحل ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cS5qT اقرأ أيضا قصد تخفيف الضغط على مراكز مكافحة السرطان.. إنشاء مركزين للعلاج بالأشعة قناة النهار 04 نوفمبر شاهد لحظة وصول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قناة النهار 01 نوفمبر لقمان DZ :هذا هو السبب الرئيسي لهجرتي إلى أمريكا قناة النهار 23 أكتوبر سعيدة : إنشاء فرقة لمراقبة النظافة ورصد المشاكل البيئية لمعالجة النقاط السوداء قناة النهار 31 أكتوبر رئيس موريتانيا : علينا تقوية الأخوة و الصداقة في كامل الفضاء العربي قناة النهار 02 نوفمبر رئيس الجمهورية يترحّم على أرواح شـ.ـهداء الثـ.ـورة التحريرية بمقام الشـ.ـهيد قناة النهار 01 نوفمبر بعد فيات ورونو .. هيونداي بقدرة إنتاج 70 ألف سيارة في السنة قناة النهار 28 أكتوبر toutes options: عزوف على إقتناء السيارات المستعملة وتهاوي في الأسعار قناة النهار 05 نوفمبر مـ.ـافيا التأشيرات تتوغل.. 5 ملايين سنتيم ثمن موعد فقط .. وممثلية إسبانيا بالجزائر تردّ قناة النهار 04 نوفمبر ببساطة هاوليك الحل / دراسة شخصية الإنسان من خلال خطّه الكتابي قناة النهار 27 أكتوبر