أمي تنتقذني كثيرا.. ولا تدفعني للنجاح

أمي تنتقذني

سيدتي الفاضلة حياك الله ووفقكم لكل ما فيه خيرا، أرجوا أن لا يكون لديكم حكما قاسيا عليّ لأن رسالتي متعلقة بأمي، أعلم أن تحت أقدامها الجنة وأن رضاها من رضا الرحمان، لكنها كثيرة الانتقاد لي، وأحيانا لا أستطيع تقبل ذلك.

فأنا فتاة في الـ24 من العمر، أمي تصرخ بوجهي دائما وتنعتني بالفاشلة، وتقول أنني لا أصلح لشيء، لأنني بطيئة قليلا في قضاء شؤون المنزل وخاصة الطبخ، لا يعجبها مني العجب بالرغم من أنني أبذل قصار جهدي لأغير نظرتها لي أو أنال رضاها عن تصرفاتي إلا أنني عبثا أفعل، لهذا لا أثق بنفسي، ولا أنكر أن هذا أثر حتى في الجانب العملي أنا أتعرض كثيرا للنقد بالرغم من تفاني فيه، حتى أضطر لتركت ذلك العمل.

أشعر أنني على شفى حفرة من الاستسلام، انصحيني أرجوك؟