أمي وزوجتي من جهة وضيق المعيشة من جهة أخرى

سيدتي هي أمي التي رضاها منم رضا ربي لكنها تعكر دوما مزاجنا لأنها لم تكن راضية على المرأة التي اخترتها شريكة لحياتي ولا أنكر أن زوجتي أيضا صعبة المراس وهي بدورها لم ترض من البداية بالعيش في منزل العائلة لكنني أقنعتها وها أنا اليوم أعيش ضغوطات لا تطاق،

أحيانا أفكر في الطلاق هي تعود لبيت أهلها وأمي ترتاح من وجودها وأحيانا أخرى أفكر في استئجار بيت وأعيش فيه بمفردي لكنني ماديا لست قادرا.

أمي وزوجتي من جهة وضيق المعيشة من جهة أخرى

السيد سليمان من الشرق

الـــــــــــــــــــــــــــــــرد:

أخي، فكرة الطلاق تخلى عنها تماما فليس فيما تذكر شيء من دواعي الطلاق وما تعيشه أنت منتشر في معظم البيوت أما مسألة استئجارك لمسكن خاص هو قد يكون حلا لكن حتى لو استطعت بطريقة أو أخرى فعل ذلك هل فكرت في غضب أماك؟

أمي وزوجتي من جهة وضيق المعيشة من جهة أخرى

لذلك اسعى لإصلاح العلاقة بين الطرفين بالحكمة وحسن التصرف، فلا تنقل مثلا عن إحداهما للأخرى قولا مسيئا.

فأنت بين أمٍّ جعل الله حقها عليك أعظم الحقوق بعد حقه عزَّ وجلَّ وبين زوجة هي شريكة حياتك وأم ولدك أمرك دينك الحنيف أن تعاشرها بالمعروف كن لينا مع زوجتك،وذكرها بحق أمك عليك وأن أسرتكم ستنال الخير والبركة والتوفيق بطاعتها،

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