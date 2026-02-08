أمّ البواقي.. تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وتوقيف 10 أشخاص وحجز 7267 كبسولة “بريغابالين”

تمكن مستخدمو مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بأم البواقي، في عمليتين نوعيتين منفصلتين، من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأقراص المهلوسة، مع توقيف 10 أشخاص متورطين في القضية.

وجاءت العمليتان، حسب بيان للمصالح ذاتها، إثر معلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكتين تنشطان في نقل وتخزين والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، قادمة من إحدى الولايات الجنوبية، بغرض ترويجها عبر ولايات شمالية من الوطن.

واستغلالاً لهذه المعلومات، تم وضع مخطط عمل محكم يهدف إلى شل نشاط الشبكتين. حيث جرى استكمال الإجراءات القانونية والحصول على إذن بالتفتيش، قبل مداهمة الأماكن المحددة وتوقيف المشتبه فيهم، مع حجز وسيلة النقل المستعملة في نقل وترويج السموم.

ومواصلةً للتحقيق، وبالاستناد إلى تصريحات الموقوفين، تم تمديد الاختصاص الإقليمي إلى عدة ولايات عبر الوطن، ما أفضى إلى توقيف باقي عناصر الشبكتين.

وأسفرت العمليتان عن تفكيك شبكتين إجراميتين تتكونان من 10 أشخاص، مع بقاء 3 مشتبه فيهم آخرين في حالة فرار. كما تم حجز 7267 قرصاً مهلوساً من نوع “بريغابالين”، وشاحنة، وسيارة نفعية، وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.