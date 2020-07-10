أم البواقي: أمن دائرة سيقوس يحجز 600 قرص بريغابالين ويوقف 05 أشخاص

تمكن رجال الشرطة بأمن دائرة سيقوس في عملية أمنية نوعية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مع توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيه.

حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2020.07.07 بعد التحصل على معلومات مفادها تنقل أشخاص على متن مركبة بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية.

وتم الترصد للسالفي الذكر مع وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المركبة وعلى متنها خمسة اشخاص مشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 36 سنة.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة، تم العثور تحت مقعد مرافق السائق على 600 قرص من دواء بريغابالين 300 ملغ.

كما تم العثور بحوزة اثنين منهم على أسلحة بيضاء متمثلة في سكينين من نوع ابينال، ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدر إجمالا بـ 80500 دج ، اضافة إلى 6 هواتف نقالة .

المشتبه فيهم انجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل، جنحة حيازة وبيع مواد صيدلانية بطريقة غير شرعية، جنحة حمل أسلحة بيضاء، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.