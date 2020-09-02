أم البواقي: أمن دائرة عين كرشة يوقف شخصين ويحجز 1200 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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أم البواقي: أمن دائرة عين كرشة يوقف شخصين ويحجز 1200 قرص مهلوس
بقلم رشيد مقدم

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين كرشة لولاية أم البواقي من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لخلية الإعلام، فقد قدرت الكمية  بـ 1200 قرص من نوع ريفوتريل.

وجاءت العملية بعد أن تحصل عناصر الشرطة على معلومات تفيد بقيام شخصين بترويج كمية من الاقراص المهلوسة.

وكانت الأقراص تروج على متن مركبة ليتم الترصد للمشتبه فيهما بعد تحديد هويتهما وتوقيفهما أين تم العثور على الكمية المحجوزة.
وذكر البيان، أن المشتبه فيهما يبلغان من العمر 40 و 45 سنة أنجز ضدهما ملفا جزائيا وتقديمهما أمام الجهة القضائية عن قضية حيازة أقراص مهلوسة.


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