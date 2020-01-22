أم البواقي.. أمن عين كرشة يُوقف 7 أشخاص ويحجز كمية من من المهلوسات

ألقى، أمن عين كرشة بأم البواقي، على 7 أشخاص مشتبه فيهم في قضية ترويج الأقراص المهلوسة.

وأورد بيان لمصالح أمن الولاية، بأنّه وخلال عملية التوقيف، تم حجز 230 قرص مهلوس من دواء ليزين بريغابالين.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2020.01.17، على الساعة 00:30 ليلا، على إثر نقطة مراقبة قامت بها ذات الفرقة.

ليتم توقيف مركبة سياحية على متنها 4 أشخاص ينحدرون من من ولاية خنشلة تتراوح أعمارهم بين 28 و29 سنة.

أين تم العثور بحوزتهم على 60 قرص من المؤثرات العقلية من نوع ليزين بريغابلين 300 ملغ.

التحقيق المعمق في القضية أفضى إلى تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين وتوقيفهم على متن مركبة سياحية أخرى.

أين كان بحوزتهم أيضا كمية من الأقراص المهلوسة من نفس النوع، حيثُ قدرت بـ170 قرص مهلوس لتصل الكمية الاجمالية الى 230 قرص مهلوس.

المشتبه فيهم وبعد انجاز ملف جزائي ضدهم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، حسب ذات البيان.