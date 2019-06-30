أم البواقي.. أمن مسكيانة توقف عشريني وتحجز محركات لمركبات مهربة

أوقفت مصالح أمن مسكيانة، بولاية أم البواقي، شاب عشريني وحجزت محركات لمركبات مهربة، حسبما أفاد به بيان لمصالح أمن الولاية.

وأوضح البيان، أنّ العملية التي قامت بها شرطة مسكيانة، جاءت بعد استغلال معلومات مؤكّدة، مفادها

أنّ أحد الأشخاص يحوز بمسكنه الكائن بمدينة مسكيانة على كمية من قطع غيار مستعملة ومحركات مهربة.

مكنّت على إثرها من توقيف الشّاب البالغ من العمر 24 سنة، حسب ذات البيان.

وأضاف نفس المصدر، أنّه من خلال ذات العملية تم حجز مركبة نفعية من نوع مازدا محملة بـ 06 محركات لمركبات مختلفة.

منهم محرك واحد مزود بعلبة سرعة بالاضافة الى نصف محرك وعلبة سرعة لشاحنة.

كما اسفرت العملية ايضا عن حجز 5640 كيس اندومي indomie “اكلة سريعة التحضير” المهربة من الدولة المجاورة، حسبما أبرزه البيان.