أم البواقي: إخماد حريق أتى على 10 هكتارات بجبل قريون

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي من إخماد حريق شب مساء يوم السبت بغابة جبل قريون في بلدية أولاد قاسم بولاية أم البواقي اين تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعمة بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات وبكل من الوحدات الثانوية لدائرة عين كرشة وعين مليلة وسوق نعمان .

وبالرغم من صعوبة تضاريس منطقة قريون الجبلية بذل اعوان الحماية المدنية مجهودا لمحاصرة النيران ومنع انتشارها بالجهة .

وتجدر الإشارة إلى ان الحريق أتى على حوالي 10 هكتارات من أشجار غابية فيما لازالت اسباب الحريق مجهولة