أم البواقي.. إستحداث مركز طبي بمستشفى ابن سينا لإستقبال حالات كورونا

تم استحداث مركز طبي متقدم بالمؤسسة الصحية ابن سينا بأم البواقي تحسبا لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

كشف رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى ابن سينا، نجيب علالي، اليوم الاربعاء، عن تخصيص قاعتين معزولتين بمدخل المستشفى مجهزتين بوسائل الكشف الأولي لوباء كورونا.

وقال الدكتور، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، انه يعمل بالتعاون مع الفريق الطبي و شبه الطبي الذي تم تسخيره لمجابهة “كوفيد-19” على تشخيص الحالات المشتبه بإصابتها عبر هذا المركز المتقدم.

مشيرا أن ذلك يتم من خلال “أخذ العينات و العناية بالحالات المؤكدة في مصلحة خاصة و بطريقة جد خاصة بذلك يطغى عليها تكثيف الإجراءات الوقائية”.

وصرح الدكتور ان “المستشفى استقبل عشرات الحالات المشتبه اصابتها بالفيروس، منها ما تبين أنها حالات زكام عادية بعد عمليات الكشف و منها من اشتبه بإصابتها واقتضى الأمر إرسال عينات للتحاليل و بقاء المشتبه بهم في الحجر الصحي الذي ترافقه مراقبة طبية و عزل الحالات عن بعضها البعض مع تفعيل الإجراءات الوقائية المكثفة”.