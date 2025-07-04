أم البواقي: إسترجاع ماشية مسروقة في ظرف قياسي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، من إسترجاع ماشية مسروقة في ظرف قياسي وحجز مركبة نوع بيجو 504 وتوقيف 3 أشخاص.

وجاءت العملية، بناءا على معلومات تحصل عليها مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي عبر الرقم الأخضر 1055. مفادها تعرض أحد المواطنين لسرقة ماشيته من طرف مجهولين دون تحديد العدد بالضبط.

وعلى إثرها وتحت الإشراف الشخصي لقائد المجموعة تم تفعيل مخطط السد الشامل مع وضع خطة محكمة لتوقيف الفاعلين. على إثرها تم تحديد مكان تواجد الماشية المسروقة.

وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تم إسترجاع الماشية المسروقة كاملة والمقدر عددها 10 رؤوس من الماشية. وحجز مركبة نوع بيجو 504 وتوقيف 3 أشخاص.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. فيما ستسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية.