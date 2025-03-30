أم البواقي: إسترجاع 47 رأسا من الماشية في ظرف قياسي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي ممثلين في الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية. من إسترجاع رؤوس أغنام و هذا على إثر بلاغ من أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055. مفاده إختفاء 60 رأس من الماشية كانت متواجدة بداخل إسطبل بمقر سكناه.

على الفور تم تفعيل مخطط قائد المجموعة الرامي إلى مجابهة سرقة المواشي، مع وضع خطة محكمة و غلق جميع المنافذ و الطرق المحتمل اتخاذها و نشر دوريات عبر كامل الاختصاص الإقليمي. بعد تمشيط الأماكن المجاورة رفقة بعض مواطني المنطقة و على بعد حوالي 03 كلم من مقر سكناه بمنطقة جبلية صخرية و في ظرف وجيز تم استرجاع القطيع.

هذه العملية النوعية السريعة مكنت من المحافظة على الماشية و عدم تعرضها للسرقة. والتي لاقت إستحسان الساكنة المحلية.

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