أم البواقي: إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام قطار لنقل الوقود بشاحنة

تسبب حادث مرور وقع اليوم الأحد في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، إثر اصطدام بين قطار لنقل الوقود وشاحنة بولاية أم البواقي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد أصيب 3 اشخاص بجروح متفاوتة في حادث اصطدام قطار لنقل الوقود بشاحنة لنقل الحصى والرمل. و ذلك في حدود الساعة منتصف النهار و 9 دقائق.

وفور وقوع الحادث سارعت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بأم البواقي وبدعم من وحدة عين فكرون الى عين المكان لإسعاف المصابين و نقلهم الى مستشفى المدينة .

جدير بالذكر ان الحادث وقع بخط السكة الحديدية قبالة قرية سيدي أرغيس بام البواقي

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