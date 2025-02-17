أم البواقي.. إصابة 3 أشخاص في اصطدام شاحنتين

تـدخل المركز المتقدم للحماية المدنية أولاد حملة وبدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين مليلة صبيحة اليوم على الساعة 06 سا و57 د لأجل حادث مرور تمثل في إصطدام بين شاحنتين بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 100 بلدية أولاد حملة دائرة عين مليلة ولاية أم البواقي.

حيث خلف هذا الحادث 03 جرحى لهم إصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم بواسطة إسعافاتنا الى مستشفى عين مليلة .

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