أم البواقي.. إصابة 6 أشخاص في حريق عدادات كهرباء بعين مليلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم على الساعة 18:10، من أجل إخماد حريق شبّ في عدادات كهربائية لعمارة سكنية بحي بوحة بلعربي، بعين مليلة في ولاية أم البواقي. حسب بيان للمصالح ذاتها.

وخلّف الحريق خسائر مادية تمثلت في احتراق 20 عدادًا كهربائيًا، فيما أصيب 6 أشخاص (5 نساء وطفل)، بضيق في التنفس، جراء استنشاق الدخان المتصاعد.

وتم إسعاف المصابين في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج. علما أن مصالح الحماية المدنية سخرت لهذا التدخل شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.