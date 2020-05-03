أم البواقي.. إكتشاف ورشة سرية لتقليد ماء تبريد محركات المركبات

تمكنت، اليوم الأحد، فرقة الشرطة القضائية من إكتشاف ورشة سرية لتقليد ماء تبريد محركات المركبات بعين مليلة.

في عملية تعد الثانية من نوعها تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة من اكتشاف ورشة سرية لتقليد علامات تجارية مختصة في صناعة ماء تبريد محركات المركبات.

وبيع مواد مقلدة داخل مستودع بمدينة عين مليلة و توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 53 سنة .

ومكنت هذه العملية من الكشف عن ورشة بكامل معداتها خاصة بإعداد وتحضير ماء تبريد المحركات المقلد حامل للعلامة التجارية IADA .

مع حجز 2114 دلو مملوء بما تبريد سعة 5 لتر مقلد ومغشوش و 2500 علبة توضيب كرتونية كبيرة الحجم مقلدة و3000 قفل بلاستيكي و 3 خزانات سعة 800 لتر وبرميل يحوي سائل كيميائي مجهول ومساحيق ملونة.

فضلا عن اوراق لاصقة مقلدة تحمل العلامة التجارية CROW خاصة بسائل تبريد المحركات وكذا محرك مائي.

هذا وتجدر الإشارة الى أن ملفا جزائيا أنجز ضد صاحب الورشة عن قضية إنشاء ورشة سرية لتقليد علامات تجارية مسجلة مع حيازة وبيع مواد مقلدة تحمل علامة تجارية مسجلة والتعامل دون فوترة.