أم البواقي: إلتماس 7 سنوات سجنا نافذا في حق 50 متهما بينهم اطارات بمطاحن سيدي ارغيس

إلتمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بمحكمة ام البواقي 7 سنوات سجنا نافذا في حق عدد من المتهمين مابين اطارات بمطاحن سيدي ارغيس. وكذا مجموعة من التجار.

القضية تعود حيثياتها قبل 5 سنوات بحيث تم إستخراج كمية من السميد وتحويلها نحو وجهة مجهولة. مما جعل بعض تجار الجملة رفع دعوى قضائية مؤكدين على تضررهم الكبير من هذه العملية.

وتعتبر هذه العملية الخطيرة التي كانت محل تحقيقات أمنية مكنت من إكتشاف أن بعض اطارات المؤسسة والذين كان لهم ضلعا في الأمر قاموا باستخراج الكمية عن طريق اسماء متوفيين. بالإضافة إلى أسماء مساجين .

النيابة العامة التمست 7 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للمؤسسة مع غرامة مالية بـ 200 مليون سنتيم. بالإضافة إلى عدد من اطارات مطاحن سيدي ارغيس بأم البواقي والمدير العام الحالي لمؤسسة مطاحن الزيبان ببسكرة. والذين توبعوا بقضية تبديد المال العام والاهمال مع تكوين جماعة اشرار.

فيما طالبت النيابة العامة حكما ب5سنوات سجنا نافذا في حق 45 متهما من تجار الجملة عن تهمة النصب والاحتيال وتكوين جماعة اشرار. بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حق 20 متهما اخر، القضية كانت محل متابعة فصيلة الأبحاث والتحريات لفصيلة الدرك الوطني. بعدما تلقوا شكوى من بعض التجار الذين يتعاملون مع مطاحن سيدي ارغيس بسبب ما وصفوه شبهة إبرام صفقات مشبوهة تعدت الملايير بأسماء متوفيين ومساجين.