أم البواقي.. إندلاع حريق بعدادات كهربائية وسونلغاز تتدخل

أكدت مؤسسة سونلغاز، أنها جنّدت كل الوسائل البشرية والتقنية اللازمة للتكفل بالوضع، إثر نشوب حريق على مستوى عدادات كهربائية بعمارة بحي النصر، في أم البواقي.

حيث تنقلت فرق كل من الوكالة التجارية ومقاطعة استغلال الكهرباء والغاز أم البواقي في ظرف وجيز إلى مكان الحادث. وباشروا فورا عملية تأمين السكان وتأمين الشبكة الكهربائية والغازية.

حيث تم في إطار التدابير الوقائية المعتمدة، قطع التموين بالكهرباء والغاز الطبيعي عن كامل العمارة فورا. تفاديا لأي أخطار محتملة قد تهدد سلامة السكان أو الممتلكات.

وحرصا منها على التقليل من آثار هذا الحادث وضمان عودة الخدمة في أقرب الآجال، سخّرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز أم البواقي كافة الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة للتكفل بالسكان المتضررين.

حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية خاصة بوضع وتركيب عدادات كهرباء جديدة، وإعادة التموين بالطاقة الكهربائية. على أن تنطلق هذه العملية فور استكمال التدخلات التقنية اللازمة وفق شروط الأمن والسلامة المعمول به.