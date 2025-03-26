أم البواقي: إنطلاق تموين السوق بالموز المحجوز بسعر 260 دج

أشرفت مصالح التجارة الولائية أم البواقي على عملية تأطير عملية توزيع مادة الموز. إنطلاقا من غرف التبريد التابعة للشركة العمومية “فريجو ميديت” فرع عين مليلة .

وانطلقت عملية التوزيع صبيحة اليوم الأربعاء، بكميات قدرت بـ 30 طن كمرحلة أولى مست ولايتي أم البواقي، و قسنطينة. من أصل أزيد من 200 طن ستوزع على ولايات الجهة الشرقية.

هذا وقد استقادت ولاية أم البواقي من حصة قدرت بـ 29 طن. تم توزيع اليوم منها 15 طن شملت 07 بلديات عبر 09 متعاملين إقتصاديين. بالاضافة الى تموين السوق الجواري ببلدية عين البيضاء وأم البواقي على أن يتم تموين الولاية بالحصة المتبقية.

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