أم البواقي: إنقاذ إمرأة وطفلين من الإختناق بالغاز

تمكنت وحدة للحماية المدنية بولاية أم البواقي، من إنقاذ إمرأة وطفلين من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، داخل مسكنهم بحي دريدي ببلدية اولاد حملة.

الضحايا تعرضوا للإختناق بغاز “co”المنبعث من سخان الماء، أصيبوا بضيق في التنفس وتم إسعافهم وتحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات اولاد حملة بالولاية.

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