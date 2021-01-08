أم البواقي: إنقاذ طفل من الاختناق بالغاز

أنقذت الحماية المدنية لولاية أم البواقي، اليوم الجمعة، طفلا يبلغ من العمر 09 سنوات من الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وتم إنقاذ الطفل من الاختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء أثناء الاستحمام، بالمكان المسمى الحي الجامعي 70 سكن.

وكان لدى الضحية ضيق في التنفس، تم إسعافه في عين المكان من طرف الحماية المدنية، قبل تحويله لمستشفى إبن سينا.

وذكرت الحماية المدنية المواطنين بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة.

وشددت على ضرورة الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.