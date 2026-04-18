أم البواقي.. إنقاذ عائلة كاملة من الموت اختناقا بالغاز

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية أم البواقي، صباح اليوم السبت، من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي “194 سكن”، ببلدية أم البواقي.

حيث خلّف الحادث إصابة (06) أشخاص من كلا الجنسين (تتراوح أعمارهم بين 09 و46 سنة). لهم ضيق في التنفس وغثيان، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور